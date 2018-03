Chuvas alagam ruas e causam prejuízos no interior de SP

SOROCABA - Uma chuva intensa e com rajadas de vento alagou avenidas e causou estragos, na tarde desta sexta-feira, 14, em cidades do interior de São Paulo. Em São José do Rio Preto, parte da avenida Bady Bassit, uma das principais da cidade, ficou encoberta pela enxurrada. A avenida Juscelino Kubitschek foi invadida pelas águas do córrego Borá, que transbordou. Houve caos no trânsito, mas ninguém ficou ferido.

Em Marília, parte do forro de um restaurante desabou, sem atingir as pessoas que estavam no local. Ruas e avenidas da cidade tiveram alagamentos. O temporal causou a queda de árvores em Garça e Promissão.

Na noite de quinta-feira, 14, a chuva forte já havia causado prejuízos em outros municípios. Em Itu, a chuva e o vento causaram o destelhamento do prédio onde funciona o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), próximo da rodoviária. A unidade permaneceu fechada nesta sexta e só vai reabrir na segunda-feira.

Em Jacareí, o morador Osvaldo Silvério dos Santos, de 64 anos, foi arrastado pela correnteza que se formou em uma rua e caiu no córrego do Turi. Dois guardas municipais viram o homem agarrado a um ferro. Ele foi resgatado com hipotermia e desmaiou. Levado à Santa Casa, ele permaneceu internado e recebeu alta na tarde desta sexta-feira, 14.