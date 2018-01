Chuvas alagam centro de SP; em Osasco, ônibus fica ilhado

A capital registrava no início desta noite de quarta-feira, 16, sete pontos de alagamento intransitáveis, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência da prefeitura. O pior trecho ficou ao longo da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em Pirituba, na zona oeste.

Dois estavam na Praça da Bandeira (um na esquina com a Avenida 9 de Julho e o outro com a Rua São Francisco), um terceiro na Rua Maria Antônia, na região central. No bairro do Jaraguá, um carro ficou totalmente submerso. A equipe do helicóptero Águia da Polícia Militar foi ao local para resgatar passageiros. Na Estrada Turística de Jaraguá, quatro crianças e uma mulher que estavam em uma das casas invadidas pela água também foram resgatadas pelo helicóptero.

Também foram registrados alagamentos intransitáveis na Avenida Antonio Munhoz Bonilla (Freguesia do Ó), Rua Caio Prado (centro) e Rua Ricardo Cavatton (Lapa de Baixo). Um trecho da Marginal do Pinheiros, próximo à Rua do Sumidouro, também está alagado, mas o local é transitável.

Em Osasco, o alagamento no cruzamento de uma Avenida Jackson Bayton, no Jardim Santa Rita, deixou um ônibus intermunicipal ilhado. As regiões oeste, centro e a Marginal do Pinheiros entraram em estado de atenção às 18h15. Já estavam em atenção as regiões leste, norte e a Marginal do Tietê. Por volta das 20 horas, toda a cidade foi retirada do alerta.

Em Osasco, córrego se mistura com rua e obriga população a passar pela água. Foto: Hélvio Romero/AE

FALTA DE LUZ

A Eletropaulo informou que ruas das zonas leste, norte e oeste de São Paulo estão sem energia elétrica desde às 18 horas desta quarta-feira.

Segundo a Eletropaulo, os locais afetados pela forte chuva que atinge a capital são: Jardim São Bento, Santana, Tucuruvi, Água Fria, Mandaqui, Santa Terezinha, Vila Mazei, Jardim Peri e Cachoeirinha.

A companhia não soube informar quais trechos da zona oeste estão com o serviço de energia interrompido, e não divulgou previsão para a normalização do fornecimento nas áreas afetadas.

Texto atualizado às 20 horas.