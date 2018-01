Chuvas afetam mais de 200 pessoas em Amparo, interior de SP

As chuvas do último fim de semana provocaram estragos em várias cidades do Circuito das Águas, entre elas Amparo, Serra Negra e Águas de Lindoia, afetando pelo menos 215 pessoas, segundo dados da Defesa Civil estadual.

O Bairro dos Pedrosos - loteamento Jaguarí, em Amparo -, foi atingido na sua parte baixa por inundação devido ao transbordamento do Rio Jaguari. Cerca de 156 pessoas ficaram desalojadas e foram encaminhadas para casas de parentes e amigos.

Outras 58 pessoas ficaram desabrigadas, destas, 28 pessoas foram abrigadas no mercado Municipal Eleutério Miguel, localizado no Município vizinho de Morungaba, e outras 30 foram levadas para três abrigos localizados dentro do próprio bairro.

Em Serra Negra, uma chuva forte com duração de aproximadamente 40 minutos, na tarde de segunda-feira, 25, provocou alagamentos e inundações. O Ribeirão Serra Negra transbordou e afetou vários imóveis na Região Central e nos bairros São Luís e dos Francos.

O transbordamento do córrego sob o qual cruza a Rua Romualdo Ricieri Geaciani, em Águas de Lindoia, provocou o desbarrancamento da encosta à margem da via e deslizamento de metade da pista, além do rompimento da tubulação pluvial. O departamento de trânsito interditou o acesso de coletivos e caminhões, restringindo acesso a moradores e veículos leves no trecho remanescente da via.

Em Monte Mor, quatro pontes foram interditadas sobre o Rio Capivari, na Estrada Municipal Monte Mor/Viracopos (MOR 334 - KM 01), outro na Estrada Municipal Monte Mor/Campinas (MOR 330 - KM 03), Estrada Municipal Monte Mor/Capivari (MOR 333) e ligação das Ruas 9 e 10 do Loteamento Chácaras Planalto. Os locais foram sinalizados e o trânsito desviado para outros acessos.

O Córrego São João, em São João da Boa Vista, transbordou e afetou vários imóveis na Região Central e nos bairros Vila Brasil, Santo Antônio e Jardim da Glória. Na Rua Dom Alberto Gonçalves, no centro, as galerias de águas pluviais foram danificadas e romperam o asfalto.

Em Bragança Paulista, a chuva provocou alagamentos e deslizamento de terra. Os bairros mais afetados com os alagamentos foram o bairro Planejada II, Santa Lúcia e Jardim Morumbi. Uma casa localizada na Rua Alziro de Oliveira, no Jardim Morumbi, foi interditada preventivamente após um deslizamento de terra que derrubou parte de um muro. A família composta por cinco pessoas foi removida para a casa de parentes.

No município de Álvares Machado, diversas ocorrências foram geradas por conta das fortes chuvas nos 17 dias do mês, especialmente no último dia 23, sendo totalizado 471,8 mm. Houve alagamentos de prédios públicos e residências, destruição de pavimentação de vias públicas, galerias, pontes e estradas rurais.

Os bairros mais atingidos na área urbana foram: Jardim São João, Jardim Ivanira, Jardim Raio do Sol, Jardim São Francisco, Jardim Santa Eugênia, Chácara Arthur Boigues, Jardim Bela Vista, Jardim Horizonte, Jardim São José, Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama.

Na área rural foram afetados os bairros Córrego do Macaco, São Geraldo, Bairro da Fazendinha, Bairro km 04, Bairro Santa Luzia e bairro Córrego da Paca. Duas residências particulares e duas públicas danificadas.