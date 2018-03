Chuvas afetam 11 bairros em Atibaia e fazem rio transbordar

SÃO PAULO - O excesso de chuva nos primeiros dias do ano provocou o transbordamento do Rio Atibaia, no interior de São Paulo. Na tarde de hoje, o nível do rio é de 4,2 metros, cerca de 1,2 metro acima da calha.

Segundo a prefeitura de Atibaia, apenas ontem, 3, choveu o equivalente ao volume previsto para toda a primeira quinzena do mês de janeiro. A prefeitura informou ainda que as chuvas já atingiram 450 casas em 11 bairros. Não há registro de desabrigados, mas muitas famílias tiveram que se abrigar na casa de parentes ou amigos, algumas tiveram que deixar sua residência com a ajuda das equipes da Defesa Civil.

A Defesa Civil tem trabalhado para auxiliar as famílias atingidas pelas chuva. São oferecidos paletes para erguer móveis da casa e evitar que sejam danificados e também caminhões de mudança para quem precisa deixar o imóvel.

Em 2010, o volume de água do rio também subiu e provocou alagamentos na cidade. Porém, o problema ocorreu porque a Sabesp liberou um grande volume de água no rio, pois as represas de Nazaré e Piracaia estavam cheias. Na época,a justiça determinou que a Sabesp realizasse serviços de limpeza e desassoreamento do rio, o que preveniria novos alagamentos.