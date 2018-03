Chuva volta a colocar capital em estado de atenção

Todas as regiões da capital paulista, inclusive as marginais do Pinheiros e do Tietê, voltaram a entrar em estado de atenção desde as 17h40 deste domingo, 14, em razão de novas áreas de instabilidade que trazem chuvas moderadas, principalmente nas regiões central e sudeste e nas zonas sul e norte.

Às 18h35 eram registrados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) dois pontos de alagamento, um deles intransitável, na Avenida Inajar de Souza, sentido Lapa, próximo à Rua Ribeiro de Moraes, na zona norte de São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a chuva se desloca para o ABC.