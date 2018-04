Chuva volta a castigar São Paulo nesta segunda-feira

Com o transbordamento do Tietê, a marginal tinha as duas faixas, na via expressa, interditadas, no sentido Ayrton Senna, próximo à Ponte Tatuapé. Às 18h30, a Marginal do Tietê estava travada, com 13 quilômetros de congestionamento. O rodízio de veículos foi suspenso.

O transbordamento do Tamanduateí, por volta das 17h30, também fechava a Avenida do Estado, segundo a Defesa Civil Municipal.

O mau tempo deixa parte da cidade em estado de atenção desde as 14h35. Às 20 horas, a capital tinha 20 pontos alagados ativos. A zona leste estava em alerta.

De acordo com a previsão do órgão, as chuvas devem diminuir gradativamente no decorrer da noite.

Transportes. O Aeroporto de Congonhas ficou fechado em razão das chuvas entre 16h47 e 17h03 para pousos e decolagens. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que, às 17h20, o aeroporto operava por instrumentos.

O Metrô também foi afetado. As Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás operavam com restrição de velocidade no início da noite - segundo a companhia, por medida de segurança.

A circulação dos trens da Linha 10-Turquesa da CPTM, entre as estações Prefeito Saladino e Mauá, foi interrompida, informou a companhia.

Ocorrências. O Corpo de Bombeiros atendeu, até as 19h, aproximadamente 125 ocorrências na Grande São Paulo. Os atendimentos se dividiam, em sua maioria, entre pessoas ilhadas em veículos e residências.

Segundo os Bombeiros, a maioria das ocorrências estavam localizadas nas zonas leste, oeste e norte, além das cidades de Guarulhos e Mogi das Cruzes. Ainda não há informações sobre o número de feridos em consequência das chuvas.

Texto atualizado às 20h.