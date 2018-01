Chuva volta a cair em SP; regiões e Marginal estão sob atenção

As zonas norte e leste de São Paulo e a Marginal do Tietê foram colocadas em estado às 19h45 desta quinta-feira, 21, devido ao mau tempo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, chove de fraco à moderado nas zonas leste e norte, principalmente nos bairros de Itaim Paulista, Guaianazes, Cidade Tiradentes, São Mateus, Itaquera, São Miguel Paulista e na região de Cachoeirinha, Brasilândia e Mandaqui.

Na Grande São Paulo, chove forte nos municípios de Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e São Bernardo do Campo. Por volta das 20 horas, a cidade registrava cinco pontos de alagamento, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Todos transitáveis. Esses pontos são reflexo do temporal que atingiu São Paulo nesta madrugada.

Os motoristas devem evitar as seguintes vias: Rua República de San Marino, com Rua Antônio Olímpio, sentido bairro; Complexo Viário Tribunal de Justiça, em ambos sentidos; Avenida das Nações Unidas, junto da Rua Flórida, sentido Rodovia Castelo Branco; Avenida Educador Paulo Freire, na altura do número 1.854, sentido bairro e Rua Clemente Martins de Matos, com a Rua Agostinho Alves Marinho, em direção ao centro.

O CGE ressaltou que o solo já encharcado pelas chuvas e o elevado nível dos rios aumentam o risco de alagamentos e deslizamentos de terra.