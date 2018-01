Chuva volta a atingir São Paulo na tarde desta quarta

As áreas de instabilidade que cobrem o Estado de São Paulo trazem novamente pancadas fortes de chuvas nesta quarta-feira, 18, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Veja também:

Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A previsão do tempo para a sua cidade

Durante a manhã, o tempo fica nublado com aberturas de sol, que fazem aumentar as temperaturas, que devem oscilar entre os 28ºC à tarde.

As chuvas devem atingir a cidade à tarde e à noite, com probabilidade de causar novos alagamentos, de acordo com o CGE.

De acordo com o órgão, a média climatológica da cidade para o mês de março é de 160 mm e, até o momento, o acumulado do mês foi de 101,3 mm.