Chuva vai para Baixada Santista e SP sai do estado de atenção

A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção às 17h05 desta quinta-feira, 28, após as chuvas se descolarem da capital para a Baixada Santista e Litoral Norte, onde chove forte.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, destacou que na capital há registro apenas de chuva fraca, principalmente nas zonas leste e sul.

Ainda chove forte em São Lourenço da Serra e Embu-Guaçu. O CGE prevê que pode voltar a chover nas próximas horas e no período da noite.

TRÂNSITO

A Companhia de Engenharia de Tráfego registra 87 km de vias congestionadas na cidade. O pior ponto está localizado na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna. Na pista expressa são 8,4 km de morosidade, entre a Ponte do Piqueri e a Avenida Cruzeiro do Sul. Na pista local, são 7,9 km de lentidão, da Ponte Atílio Fontana até a ponte da Casa Verde.