Chuva traz alagamentos para São Paulo neste sábado

Atualizado às 17h13.

SÃO PAULO - A chuva forte que atinge a cidade de São Paulo neste sábado, 7, colocou a capital em estado de atenção para alagamentos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), desde por volta das 12h, as zonas sul, sudeste e oeste, assim como a Marginal do Pinheiros, ficaram em alerta. A partir das 13h55, a região central também passou a ser monitorada pelo risco de inundações. Mas às 16h20, o órgão deixou apenas a zona norte em estado de atenção.

Às 16h15, dez locais já haviam sido alagados, entre eles, as Avenidas Cidade Jardim e Nações Unidas, a Ponte Engenheiro Roberto Zuccolo e a Rua Hungria, na zona sul, a Praça da Bandeira e a Avenida Alcântara Machado, no centro, e a Avenida Aricanduva, na zona leste. Todos eles eram transitáveis.

De acordo com a meteorologia, durante a tarde de sábado a instabilidade do tempo trará chuva variável entre leve e forte em São Paulo. Já a temperatura não deve ultrapassar a casa dos 27 graus Celsius.

Até por volta das 14h20, não havia o registro de pontos de alagamento, mas toda a cidade entrara em estado de atenção.

Para domingo, 8, as condições climáticas são semelhantes, conforme o CGE, órgão ligado à Prefeitura. A própria madrugada de domingo deve ter pancadas de forte intensidade. Neste dia, a máxima não deve subir mais do que os 26 graus Celsius.

Com as chuvas, ao longo do domingo também há risco para a formação de enchentes na cidade. Da mesma forma, aumenta o potencial de risco para deslizamentos nas encostas dos morros que têm ocupações irregulares.