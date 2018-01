Chuva surpreende visitantes na Baixada Santista

SANTOS - A chuva frustrou os planos de quem pretendia curtir a praia na manhã desta quinta-feira, 24, e chegar à ceia de Natal com um belo bronzeado em Santos, no litoral sul de São Paulo. Um temporal atingiu a Baixada Santista no final da noite desta quarta-feira, 23, após um dia de muito calor e sol forte.

Durante boa parte da madrugada desta quinta-feira, 24, raios cortaram o céu, trovões fizeram estremecer janelas, ruas ficaram alagadas em Santos e São Vicente, houve falta de luz e muitas pessoas que chegavam à região ou seguiam viagem para o interior paulista tiveram de aguardar a chuva perder força.

O índice pluviométrico chegou a 54,4 milímetros, com média de um relâmpago a cada 5 segundos, entre 23h30 e 1h30, segundo a Defesa Civil. Apesar da tempestade, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não foram registrados acidentes graves ou pessoas feridas.

O tempo continua nublado e chuvoso na manhã desta quinta-feira, mas permanece o calor, com temperatura na casa dos 32°C, segundo o ClimaTempo.

A Baixada Santista recebe quase 1 milhão de visitantes, todos os anos, durante as festas de fim de ano. Moradores da região têm usado as redes sociais para reclamar sobre queda de pressão em torneiras e chuveiros, além de falta de água. A Sabesp afirma que podem surgir problemas pontuais, mas destaca que residências e edifícios com caixa d'água não devem ser afetados.