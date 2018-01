Chuva se intensifica e SP registra pontos de alagamentos

A chuva que atinge São Paulo na tarde desta terça-feira, 24, deixa em estado de atenção as zonas leste, sudeste, oeste, sul e a Marginal do Pinheiros. Devido a perda de intensidade em algumas regiões, as regiões norte, centro e a Marginal do Tietê saíram do alerta.

Veja também:

Blog: acompanhe a situação do trânsito na cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), por causa do mau tempo a cidade registra três pontos de alagamentos transitáveis por volta das 16 horas.

São eles: Marginal do Pinheiros, com a Avenida João Doria, sentido Rodovia Castelo Branco; Rua Acari, perto da Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, no sentido bairro e Avenida Maria Coelho Aguiar, próximo à Praça Alceu Amoroso Lima, sentido bairro.

O CGE informou que a previsão é de que as chuvas se estendam até o final da tarde, atingindo outros pontos da capital.