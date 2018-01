Chuva provoca quedas de barreira em 7 rodovias de SP

As fortes chuvas que atingiram ontem o Estado de São Paulo provocaram hoje deslizamentos e quedas de barreira em sete rodovias estaduais, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Na Grande São Paulo, duas quedas de barreira prejudicaram as rodovias que chegam às cidades de Franco da Rocha, no quilômetro 48 da SP-332, e Jundiaí, na SP-332, na altura do quilômetro 50. A pista do acostamento no acesso à Bragança Paulista pela SP-21 sofreu erosão e meia pista segue interditada.

Na cidade de Ribeira, a SP-250 tem interdição total no quilômetro 345. Em São Carlos, a SP-215 teve queda de barreira no quilômetro 168 e provoca a interdição de duas faixas de rolamento. O tráfego está sendo realizado em sistema Siga e Pare - quando somente os carros de um sentido trafegam, enquanto os do outro sentido aguardam.

No Vale do Paraíba, a queda de duas barreiras, na SP-50 e na SP-77, deixa as estradas parcialmente interditadas em Monteiro Lobato e Jacareí, respectivamente. Na primeira, a interdição foi no quilômetro 132. Em Jacareí, no quilômetro 10.