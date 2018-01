Chuva provoca queda de árvores na Rodovia Anchieta

A Rodovia Anchieta tem vários pontos de lentidão e interdição parcial, no sentido Baixada Santista, em decorrência de quedas de árvores na pista. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, choveu forte nesta tarde e a queda das árvores causa interdições parciais do km 39 ao 40. A Ecovias está fazendo a remoção nos locais.

A Rodovia dos Imigrantes tem morosidade do km 60 ao 56, sentido capital, devido ao tombamento de um caminhão que deixou duas faixas interditadas até às 17h10. O veículo já foi removido, mas o reflexo da ocorrência ainda causa lentidão.

Segundo informações do Departamento Estradas de Rodagem (DER), as rodovias Mogi-Bertioga, dos Tamoios e Oswaldo Cruz, apresentam trânsito bom. Chove fraco na rodovia dos Tamoios, mas não prejudica a visibilidade.

A capital tem trânsito tranquilo nesta tarde. Às 18h, o índice de congestionamento indicava apenas 30 km de engarrafamento. A pior via é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,9 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até a Marginal do Pinheiros.