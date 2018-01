Chuva provoca queda de árvores e falta de energia em SP

Moradora de barraco no Jardim Peri atingido por árvore foi levada para hospital da região

SÃO PAULO - A chuva que persistiu durante toda a madrugada desta quarta-feira, 19, provocou a queda de pelo menos quatro árvores e falta de energia em diversos pontos de São Paulo. Ao menos três pessoas ficaram feridas em uma dessas quedas, sobre um barraco na Rua Brasiluso Lopes, no Jardim Peri, zona norte, por volta das 4h15. Uma das vítimas já foi resgatada e levada a um hospital da região. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os bombeiros registraram a queda de outras duas árvores sobre residências, uma delas na altura do número 201 da Rua Hilda Cicarini, na Vila Paulistana e outra na altura do número 1.101 da Rua Hortolândia, na Vila Renato, ambas na zona norte. Em nenhum dos dois casos houve vítimas.

Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma árvore de grande porte caiu na altura do número 190 da Rua Afonso Sardinha, na Lapa, zona oeste da cidade. A árvore chegou a bloquear totalmente a via, mas já foi removida para a calçada. Ninguém ficou ferido.

A partir das 4 horas, a CET também registrou queda de energia em diversos pontos da zona leste de São Paulo, entre eles as avenidas Conde de Frontin e Frei Montalverne, na região da Vila Matilde; a Avenida Celso Garcia, no Belém e Avenida Aricanduva, em São Matheus. No Ipiranga, limite entre as zonas sul e leste, também houve queda de energia, na Avenida Nazaré.