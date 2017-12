Chuva provoca pontos de alagamento em SP

A forte pancada de chuva que caiu no final da noite e início da madrugada desta quarta-feira causa pelo menos cinco pontos de alagamento na capital. O mais grave, intransitável às 0h40, em ambos os sentidos, fica no cruzamento das avenidas Pompeia e Francisco Matarazzo, na Água Branca, zona oeste. O alagamento da pista provoca a interdição parcial da rodovia Régis Bitencourt (BR-116), na altura do quilômetro 287, sentido Paraná-São Paulo, no município de Itapecerica da Serra. Os veículos passam por apenas uma faixa e o congestionamento já se estende por seis quilômetros. Há ainda pontos de alagamento, porém transitáveis, na Avenida Paulista, próximo à Rua Bela Cintra, no sentido Consolação-Paraíso; na Avenida Marques de São Vicente com a Praça Pascoal Martins; na Praça Panamericana, sentido centro-bairro; e no Viaduto Glicério, nos dois sentidos. Texto atualizado à 1h30