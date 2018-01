Chuva provoca ponto de alagamento na Marginal do Pinheiros

A chuva que cai em São Paulo na tarde desta segunda-feira, 21, provoca um ponto de alagamento na cidade. Por volta das 15h30, a CET registrava um ponto de alagamento na Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte Cidade Jardim, no sentido Castelo Branco. O ponto de alagamento é o mesmo registrado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

Às 15h40 a cidade tinha 30 km de lentidão e a tendência é que o trânsito piore na próxima hora. A Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 2,5 km de trânsito ruim, entre as pontes Atílio Fontana e do Piqueri. No mesmo horário, os termômetros registravam temperaturas de 15ºC a 17ºC na cidade.