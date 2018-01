Chuva provoca interdição parcial em rodovias de São Paulo

O motorista que circula pelas rodovias de São Paulo precisa ter cautela com a chuva que atinge algumas regiões do Estado. Na Régis Bittencourt, o tráfego no quilômetro 271, na altura de Taboão da Serra, está prejudicado no sentido Curitiba. De acordo com a Autopista, concessionária que administra a rodovia, apenas uma das três faixas da via está liberada para o tráfego por conta de alagamento no local. A chuva é forte neste momento e não há previsão para a plena operação da rodovia que, apesar disso, não registra trânsito.

A Fernão Dias também tem o tráfego restrito na região de Mairiporã, onde a queda de uma barreira no quilômetro 64 por volta das 3h50 desta madrugada resultou no fechamento de uma das pistas no sentido São Paulo, além do acostamento. O tráfego neste momento ocorre por apenas uma das faixas e, de acordo com a Autopista Fernão Dias, a via deverá ser plenamente liberada por volta das 14 horas.

Neste momento, equipes da concessionária realizam trabalho de limpeza na faixa 2 e no acostamento. O trânsito no local, ainda de acordo com a Autopista, flui lentamente, mas sem paradas.

O motorista que circula pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes precisa ter atenção nas obras de recapeamento que estão sendo feitas pela concessionária AutoBan. Há obras na pista próximo ao quilômetro 25 da Bandeirantes, região do Rodoanel, no sentido interior. Na direção oposta, as obras estão no quilômetro 92, na região de Campinas. Ambos os locais têm pistas interditadas parcialmente. A AutoBan também informa que há chuvas esparsas ao longo das vias.

A Ecopistas, que administra o sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, informa que a situação da chuva melhorou durante a tarde deste domingo e a visibilidade para quem trafega no local é boa. Mais cedo a forte chuva levou a concessionária a redobrar a recomendação de atenção aos motoristas.

Nas outras estradas que cortam São Paulo a situação é mais tranquila. De acordo com a Ecovias, o tráfego é bom no sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema 5x5. O mesmo ocorre nas rodovias Presidente Dutra, Castello Branco e Raposo Tavares, administradas pela CCR.