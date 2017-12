Chuva provoca desmoronamento de residência em SP

SÃO PAULO – Uma residência desmoronou na região de Cangaíba, na zona leste da capital paulista, na tarde desde sexta-feira, 7, em razão do forte temporal que atingiu a metrópole na quinta-feira, 6, e madrugada de sexta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na Rua Entre Rios, 2. Ainda não há informações se alguém ficou ferido. Uma viatura está no local, neste momento.

16h00 Desmoronamento sobre residência, ñ sabe se há víts; rua Entre Rios, n° 2ª – Cangaíba; 1 vtr/atendimento. Aguardo informações.#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 7 de abril de 2017

A Prefeitura Regional da Penha também acompanha a ocorrência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outras ocorrência. A Prefeitura Regional de São Mateus, na zona leste de São Paulo, informa que acompanha um deslizamento de margem de córrego na Rua Beira Rio, 106.

#Penha Deslizamento de Terra na Rua Entre Rios nº 02. Prefeitura regional acionada. (Def. Civil) #spagora — São Paulo Agora (@saopaulo_agora) April 7, 2017

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.