Chuva provoca cinco pontos de alagamento em São Paulo

Após pancada rápida de chuva, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrava nesta segunda-feira, 29, por volta das 17 horas, cinco pontos de alagamento transitáveis na capital paulista. Depois do dia de sol e calor, a chuva caia em pontos isolados da cidade. Os trechos afetados pela chuva são: Praça Jorge de Lima, no Butantã, zona oeste; Marginal do Pinheiros, na altura da ponte Roberto Rossi Zuccolo, sentido Castelo Branco; Avenida Gen. Francisco, próximo a Avenida Imigrante Japonês, no Campo Limpo, zona sul; Viaduto República da Armênia, em Santo Amaro, zona sul; Praça da Bandeira, Sé, região central.