Chuva provoca caos no trânsito paulistano nesta manhã

Os pontos intransitáveis estão na Rua Romão Gomes, Marginal do Pinheiros, no sentido Castello Branco, perto da Rua Quintana, e próximo da Ponte Ary Torres, na Marginal do Tietê, pista local, nos dois sentidos perto da Ponte Fepasa e na Ponte Aricanduva, Avenida Rangel Pestana, vários trechos da Avenida do Estado e na Avenida Dr. Francisco Mesquita.

Outros pontos intransitáveis são: Avenida do Estado, no sentido Santana, junto às ruas Presidente Batista Pereira e Teresa Cristina; Avenida Doutor Francisco Mesquita junto ao Viaduto Grande SP, na região da Vila Prudente. Às 7h30, eram registrados 82 quilômetros de lentidão na cidade.

Por conta do transbordamento do rio Tietê toda a Marginal Tietê entrou em estado de alerta às 05h55. Além deste, a cidade continua com os estados, de alerta no Ipiranga desde às 04h40, e atenção em toda a capital desde às 03h14. Áreas de instabilidade vindas do interior e associadas a uma frente fria no oceano trouxeram chuvas de intensidade fraca a moderada, porém persistente ao longo desta madrugada e manhã na capital.

A previsão é de que a chuva nas próximas horas deve continuar com a mesma intensidade na Grande São Paulo, sem perspectiva de melhora O volume de chuva deste terça-feira, 8, deverá ser um dos maiores deste ano.

CPTM

A circulação de trens está bloqueada desde as 6h15 desta terça-feira, 8, em ambos os sentidos na linha 7 Rubi (Luz - Francisco Morato) entre as estações de Caieiras e Franco da Rocha, na Grande São Paulo, em razão de alagamento na via férrea.

Foi acionado o Plano de Emergências entre as Empresas em Situação de Emergências (Paese) para que usuários dos trens utilizem ônibus para fazer o trajeto inoperante. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a circulação de trens na linha 11 - Coral (Brás - Estudantes) entre as estação Poá e Ferraz de Vasconcelos já está se normalizando. O sentido Brás foi interrompido em razão também de um ponto de alagamento.