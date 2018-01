Chuva provoca alagamentos e deixa SP em estado de atenção

Fabiana Marchezi, da Central de Notícias

SÃO PAULO - A forte chuva que atinge a capital paulista no início da noite deste domingo de Páscoa já provocou ao menos cinco pontos de alagamento em toda a cidade. Todos são transitáveis.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura decretou estado de atenção para toda a cidade por volta das 17h30, em razão do risco de inundações.

Segundo o órgão, áreas de instabilidade provocam chuvas moderadas na região central, parte da zona oeste e em alguns bairros da zona leste, principalmente na divisa com o município de Guarulhos, na Grande São Paulo.

De acordo com os meteorologistas do CGE, a previsão é de que as áreas de chuva atinjam as demais regiões, perdendo intensidade.