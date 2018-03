Chuva provoca alagamentos e deixa SP em estado de atenção

Áreas de instabilidade que chegaram em São Paulo provocam chuvas desde o início da manhã deste sábado, 6, o que fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocar a cidade em estado de atenção. Por causa do mau tempo, por volta das 13h, havia 10 pontos de alagamento em ruas e avenidas da capital paulista - mais cedo esse número chegou a 14.

Segundo o CGE, a região do Butantã registra três pontos de alagamento, um na Lapa, um em Pinheiros, um na Mooca, dois em Santo Amaro e dois na Sé. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), apenas um ponto estava intransitável na Rua Romão Gomes, com a Avenida Valdemar Ferreira.

Por causa da chuva, os dois principais aeroportos da cidade operavam com auxílio de instrumentos. Até as 13h, dos 139 voos previstos no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, 44 tiveram atrasos e 12 foram cancelados. Já Congonhas, que chegou a ficar fechado das 7h19 às 7h39, das 87 partidas e decolagens previstas, 23 tiveram atrasos e seis foram cancelados. Nenhum pouso ou decolagem foi desviado dos dois terminais aéreos, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

A tempestade também provocou a queda de três árvores em São Paulo. No Bom Retiro, na região central, a Rua dos Italianos estava com duas faixas interditadas na altura do número 1.100. Já na Rua Doutor Nuno Caldeira Bellegarde, no Mandaqui (zona norte), a CET não soube informar quantas faixas estavam bloqueadas. A Rua Vanderlei também estava com interdição na altura do número 376, em ambos os sentidos.

A linha de instabilidade veio da região do Vale do Ribeira com intensidade moderada e alguns pontos fortes. No restante deste sábado e no domingo, a formação de uma área de baixa pressão atmosférica na costa paulista aumenta as possibilidades de chuva. Por causa da nebulosidade e da frente fria, as temperaturas não devem passar dos 26ºC no fim de semana. Hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista é de 18ºC e a máxima de 24ºC.

Na zona oeste, um caminhão carregado de produtos perecíveis tombou e bloqueia desde às 10h a Avenida do Rio Pequeno, junto a Avenida Corifeu de Azevedo Marques. De acordo com a CET, duas pessoas ficaram feridas e já foram socorridas. Um guincho da companhia já foi acionado para retirar o veículo do local.

(Com Priscila Trindade, da Central de Notícias, e Wellington Bahnemann, da Agência Estado)

Atualizado às 13h19 para acréscimo de informações