Chuva provoca alagamento e deixa parte de SP em atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou, na tarde desta terça-feira, 6, as zonas leste, oeste, sul, sudeste e a Marginal do Pinheiros em estado de atenção devido às fortes chuvas que atingem parte de São Paulo. Por causa da tempestade, havia um ponto de alagamento não transitável na cidade por volta das 16h20.

De acordo com o CGE, existe o risco de outros alagamentos, queda de granizo e rajadas de vento na zona sul da capital paulista e na divisa com os municípios de Taboão da Serra, Embu e Itapecerica da Serra. O órgão informou que o calor e as altas temperaturas na cidade nesta terça-feira, 6, influenciaram na formação de áreas de instabilidades. Os termômetros alcançaram 30ºC nesta tarde.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o ponto de alagamento registrado na cidade estava na Avenida Maria Coelho Aguiar, junto à Praça Alceu Amoroso Lima, no Jardim São Luís, na zona sul. O local estava intransitável devido à altura da água.