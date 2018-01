Chuva provoca abertura de buraco na Marginal do Tietê

Duas faixas da pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, estão interditadas nesta quarta-feira, 6, na altura da Ponte Atílio Fontana.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a chuva que atingiu a capital na noite de ontem provocou a abertura de um buraco na via, que bloqueia a pista central e a da direita.

A CET informou que uma equipe trabalha nesta tarde para tapar o buraco causado na faixa central. Apesar do início dos trabalhos, não há previsão para liberar o trecho.

Por volta das 14h50, o motorista encontrava 19 km de congestionamento na cidade. Na Marginal do Tietê havia 4,1 km de morosidade, na pista local, sentido Ayrton Senna, entre as pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó.