Chuva provoca 40 quedas de barreira na SP-50 em 24 horas

A Rodovia SP-50, que liga São José dos Campos a Campos do Jordão, ambas no Vale do Paraíba, tem mais de 60 pontos parcialmente interditados na tarde desta quinta-feira, 26, devido a quedas de barreiras provocadas pelas chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. De acordo com o Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), em menos de 24 horas, entre quarta-feira, 25, e quinta, foram registrados 40 deslizamentos de terra no trecho entre os km 128 e 145, entre os municípios de São José dos Campos e Monteiro Lobato.