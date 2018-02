Chuva prejudica circulação dos trens da Linha Vermelha do Metrô

SÃO PAULO - Os trens da Linha 3 - Vermelha do Metrô de São Paulo circulam com velocidade reduzida na tarde desta quarta-feira, 10, por conta da chuva que atinge a capital paulista.

A tarde desta quarta-feira segue com muitas nuvens e garoa ocasional na cidade e na Grande São Paulo. Entre o final da manhã e o início da tarde, houve registro de chuviscos e chuva leve em vários bairros e nos municípios da região metropolitana. A temperatura máxima chegou a 20,6ºC no Itaim Paulista, na Zona Leste, e a 19,9ºC no Jaçanã, na Zona Norte.

Nas próximas horas, o ar frio e úmido que vem do mar continuará formando muitas nuvens e provocando chuviscos. A temperatura cai, e o vento aumenta a sensação de frio para o paulistano.