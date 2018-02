Chuva prejudica abastecimento no litoral sul

Em Itanhaém, a recuperação do nível de água está mais lenta - o temporal prejudicou a captação de água do Rio Mambu. No Guarujá, os bairros mais afetados são Perequê, Pernambuco, Parque Enseada, Maré Mansa e Jardim Albamar, onde há baixa pressão do abastecimento. A Sabesp colocou 33 caminhões-pipa à disposição e reforçou as equipes com técnicos da capital. Mergulhadores cuidam da limpeza das estações de tratamento, que estão cheias de lama e galhos.

Em Bertioga, a interrupção da energia elétrica, na manhã de ontem, prejudicou o funcionamento da Estação de Tratamento de Boraceia. O nível do rio local só baixou ontem. Já em Santos e São Vicente, o nível do reservatório nos Morros Santa Tereza e Voturuá teve o abastecimento reduzido em 50%. Na Praia Grande, o nível da Estação Melvi é considerado satisfatório. A Sabesp tem feito apelos para que consumidores economizem água em toda a região.