Chuva põe três regiões de São Paulo em estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou três regiões de São Paulo em estado de atenção por causa da forte chuva que atingiu a cidade no início da noite desta quinta-feira: zonas leste, sudeste e sul da capital. Diversos pontos de alagamento foram registrados na Avenida Luís Inácio de Anhaia Mello, bairro de Vila Prudente. Um deles fica junto ao acesso para a Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente para Sapopemba; outro ponto de alagamento, no mesmo sentido, junto à Rua Francisco Falconi. De acordo com a CET, os veículos conseguem passar em duas das quatro faixas. Há pontos de alagamento intransitáveis também na Avenida Guido Aliberti e na Avenida Almirante Delamare, ambas no município de São Caetano, região metropolitana de São Paulo. Há um grande ponto de alagamento na entrada de São Caetano, continuação da Avenida Goiás, na região metropolitana de São Paulo. Por volta das 18h30, os veículos pequenos passam com dificuldade pelo local.