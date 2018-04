Chuva põe parte de SP em atenção e fecha Aeroporto de Congonhas

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, está fechado para pousos e decolagens desde as 12h45 por conta da chuva. De acordo com o balanço da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), às 13h, o aeroporto registrava 7,3% de voos com atraso superior a meia hora e 7,3% de cancelamentos.

A Defesa Civil também colocou as regiões de Campo Limpo, M’Boi Mirim, Capela do Socorro, Parelheiros, Santo Amaro, Cidade Ademar e Jabaquara estão em estado de atenção para enchentes. A medida é preventiva.