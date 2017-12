Chuva põe leste e oeste de SP em alerta; trânsito complica

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo decretou estado de alerta para o bairro do Butantã, na zona oeste da cidade, às 18h25 desta segunda-feira, 26, por conta do transbordamento do Córrego Pirajussara. Mais cedo, o órgão colocou em alerta os bairros São Miguel Paulista e Itaim Paulista, na zona leste da cidade, em razão do transbordamento dos córregos Jacu e Três Pontes, respectivamente. As outras regiões da cidade permanecem em estado de atenção, por conta do risco de alagamentos.

Rio Tietê cheio, visto de cima da Ponte do Tatuapé, zona leste da cidade. Foto: Tiago Queiroz/AE

Até as 19 horas, a capital já registrava nove pontos de alagamento, sendo dois intransitáveis. Segundo o CGE, os motoristas estavam impedidos de trafegar nos dois sentidos da Rua Ricardo Cavaton, na altura do número 309; e pela Avenida Doutor Custodio de Lima, sentido único, próximo à Avenida São Miguel.

No mesmo horário, a cidade acumulava 162 quilômetros de congestionamento, por conta da chuva, dos alagamentos e do excesso de veículos. O índice representa 19,4% dos 835 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de tráfego.

Na última hora, o temporal atingiu com mais intensidade as zonas oeste e sul da capital, onde ainda são registrados os maiores volumes de chuva. Nas outras regiões da cidade, a chuva diminuiu, e oscilando entre leve a moderada.

Para a próxima hora há previsão de chuva isolada com intensidade moderada à forte, o que compromete a drenagem em alguns pontos já bastante castigados pelo temporal. Além dos transbordamentos dos Córregos Jacú, Três Pontes e Pirajussara, que ficam dentro da capital, foi registrado extravasamento do Córrego Poá, situado no município de Taboão da Serra, na Grande São Paulo.