Chuva põe Itapevi em emergência e SP já tem 62 mortos

Serra (e) vistoria estragos em rodovia de Itapevi; moradora (d) lamenta prejuízos.

Fotos: Evelson de Freitas e Hélvio Romero, da Agência Estado.

SÃO PAULO - A prefeita de Itapevi, Maria Ruth Banholzer, decretou nesta terça-feira, 26, situação de emergência no município da região metropolitana de São Paulo por conta dos alagamentos sofridos ontem. As chuvas afetaram mais de 1.800 pessoas na cidade. Até ontem, a Defesa Civil contabilizava 26 municípios em situação de emergência no Estado de São Paulo. Outros dois estão em calamidade pública. O número de mortos subiu para 62.

A constante chuva de forte intensidade que atingiu Itapevi causou transbordamento de rio, inundações e interdição de rodovia. Conforme informações da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), o Rio Barueri Mirim transbordou e inundou ruas, casas e comércios dos bairros Dona Euvira e Vitápolis.

Na altura do quilômetro 35 da Rodovia SP-029, conhecida como Estrada da Roselândia (que liga a SP 280 Rodovia Castelo Branco - SP 270 Raposo Tavares, passando pelo município de Itapevi), a pista norte cedeu, resultando na interdição total da via. O trânsito foi desviado para o acostamento e para a faixa de rolamento da pista sul. No quilômetro 43, uma viatura do Departamento de Estrada e Rodagem (DER) caiu em uma cratera após uma grande área do asfalto ceder.

O funcionário do DER foi socorrido ao Hospital Geral de Itapevi com escoriações pelo corpo, mas passa bem e permanecerá em observação por medida preventiva. Não há previsão para a liberação da pista.

Emergência

Os municípios paulistas em situação de emergência são Atibaia, Bofete, Bom Jesus dos Perdões, Caieiras, Caiuá, Capivari, Chavantes, Franco da Rocha, Getulina, Guararema, Inúbia Paulista, Lucélia, Lourdes, Manduri, Mineiros do Tietê, Mirassol, Osasco, Oscar Bressane, Pardinho, Pracinha, Presidente Venceslau, São José do Rio Preto, São Lourenço da Serra, Santo André, Santo Antônio do Pinhal e Sumaré, além de Itapevi. Estão em calamidade pública Cunha e São Luís do Paraitinga.

As chuvas que atingem o Estado desde o começo do ano já atingiram 132 municípios, deixando 18.678 desalojados - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 9.362 desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos.