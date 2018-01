Chuva deixa capital em estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO - A chuva que teve início na noite deste domingo, 28, na capital paulista fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocar toda a cidade em estado de atenção para alagamentos.

As chuvas, segundo o CGE atuam com "forte intensidade" nos seguintes locais: Parelheiros, Jardim Ângela, zona sudeste e Centro. Chuva forte cai nos bairros de Freguesia do Ó, Limão e Casa Verde, na zona norte. O temporal é moderado, ainda na zona norte, nos bairros Perus, Anhanguera, Jaraguá e Brasilândia.

A circulação do Metrô também foi afetada: os trens da Linha 5 - Lilás circulam com velocidade reduzida entre as estações Capão Redondo e Adolfo Pinheiro. Não houve registro de problemas nas outras linhas, segundo o Metrô.

A tendência para os próximos dias segundo a CGE é de chuva e declínio das temperaturas. O amanhecer, na segunda-feira, será com chuvas e a temperatura começará por volta dos 19º, com máxima de 23º e umidade do ar entre 70% e 98%. Na terça-feira, a madrugada pode ter temperatura em torno de 18 graus. Ao longo do dia a previsão é que os termômetros não passem de 22 graus e haja nuvens e chuvas fracas, sem temporais.