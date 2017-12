Chuva persiste e rios já transbordam no interior de São Paulo

SOROCABA - Chove de forma contínua no interior desde domingo e alguns rios estão jogando água para fora. Na região do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, sob influência do Sistema Cantareira, os rios Atibaia, Jaguari e Camanducaia, estão com vazões recordes.

O Jaguari extravasou perto da foz, em Limeira, com vazão de 63,2 metros cúbicos por segundo. O Atibaia, que abastece Campinas, passava pelo ponto de captação com 65 m3/s - na seca, chegou a 4 m3/s.

O Rio Piracicaba atinge nesta manhã 170 m3/s em Piracicaba e a beleza do salto, que no ano passado chegou a secar, atrai turistas neste Carnaval. O Rio Sorocaba transbordou em Sorocaba. Esses rios são tributários do Rio Tietê.