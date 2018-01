Chuva perde intensidade, mas SP tem 9 pontos de alagamento

As áreas de instabilidade que provocaram chuvas na capital nas últimas duas horas desta quinta-feira, 28, perderam intensidade e se afastam da Grande São Paulo. Restam apenas chuvas fracas em alguns pontos da zona leste. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE)a condição de chuvas permanece nas próximas horas e ao longo de toda a noite, com potencial para novas rajadas de vento e chuvas fortes alternadas com períodos de melhoria.

Às 16h40, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informava que os nove pontos alagamentos que atrapalham o trânsito na cidade são transitáveis: Avenida Aricanduva com a Rua Tamaindé, Avenida Educador Paulo Freire na altura do número 1201, Rua Tumucumaque com a Avenida Aricanduva, Avenida Airton Pretini na altura do número 500, Avenida Armando Cardoso Alves, Rua Celso Marques Ribeiro na altura do número 465, Marginal dos Pinheiros na Ponte Roberto Rossi, Avenida Francisco Matarazzo com a Rua Ministro Godoy, Marginal dos Pinheiros com a Rua Jaime de Oliveira.

Às 14h13, o aeroporto do Campo de Marte registrou rajadas de vento de aproximadamente 42 km/h. Também foi observada chuva forte acompanhada de trovoadas às 14h10 no aeroporto de Congonhas, e às 14h e 14h30 no aeroporto de Guarulhos.