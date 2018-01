Chuva perde intensidade e SP sai do estado de atenção

A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção às 19h25 desta terça-feira, 26, depois que as chuvas que atingiram a capital durante a tarde e a noite de hoje perderam intensidade.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, resta apenas chuva fraca nas regiões da cidade. Chove de forma moderada nos municípios de Mogi das Cruzes, Suzano, Ribeiro Pires e Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo.

As regiões oeste, sul, leste e sudeste entraram em estado de atenção às 13h40. Já as zonas norte, central e as marginais do Pinheiros e do Tietê às 15h15.

REFLEXO

O órgão destacou que entre às 13h50 e 14h40 a chuva atingiu com mais intensidade as zonas sul e leste e, das 15h15 às 17h15, as chuvas atingiram principalmente as zona leste, norte, oeste e centro.

Devido ao mau tempo, por volta de 16 horas, houve queda de granizo na região do Morumbi. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o túnel Anhangabaú ficou bloqueado, nos dois sentidos, das 16 às 17 horas. O túnel Max Feffer também ficou bloqueado das 16h43 até 19 horas.

Por volta das 20h20, a cidade registrava 93 quilômetros de vias congestionadas e 14 pontos de alagamento.