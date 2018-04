Chuva perde intensidade e capital paulista deixa estado de atenção

O texto foi atualizado às 16h18.

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção às 15h45 desta segunda-feira, 23, após a chuva perder intensidade. Às 14h12, as zonas leste e sudeste decretaram atenção, seguidas pelas zonas norte, centro e a Marginal do Tietê, às 14h40.

As chuvas diminuíram, mas ainda há nebulosidade e chuvas fracas em praticamente todos os bairros. As imagens de radar indicam precipitação moderada apenas no extremo sul, entre Grajaú, Parelheiros e Pedreira. Na Grande São Paulo, chove moderadamente com pontos fortes em São Bernardo do Campo. Nos municípios vizinhos, a precipitação é fraca com pontos moderados.

Segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), nas próximas horas ainda há condição para novas chuvas, porém, de intensidade leve.

Escorregamento. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil informou que as regiões que entraram às 14h40 em atenção para enchentes retornaram ao estado de observação. Os bairros são: Ermelino Matarazzo, São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Aricanduva/Formosa, Itaquera, Penha, Cidade Tiradentes, Guaianases, Mooca, São Mateus, Vila Prudente, Casa Verde, Freguesia do Ó, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Guilherme, Pirituba/Jaraguá, Perus, Santana/Tucuruvi e Sé.

Já as regiões de Cidade Ademar, Campo Limpo, Ipiranga, Butantã, Capela do Socorro, Parelheiros e Santo Amaro permanecem em estado de atenção para escorregamentos. O bairro Vila Prudente está em estado de alerta para escorregamento.

Alagamentos. A cidade chegou a registrar 15 alagamentos nesta tarde. No momento, existem oito pontos sendo três intransitáveis: Avenida Vinte e Três de Maio, com Viaduto Euclides de Figueiredo, sentido Aeroporto; Praça das Guianas; Avenida Brasil, junto da Avenida Nove de Julho, sentido Pinheiros.

Na Via Anchieta, a pista central está interditada, entre km 10 e km 14, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, desde 15h30 devido a elevação do nível do córrego Ribeirão dos Couros. O tráfego no sentido litoral flui pela pista lateral. A concessionária Ecovias, empresa responsável pelo trecho, disse que o córrego não transbordou e o bloqueio foi feito como medida de segurança. O motorista não enfrenta lentidão no local.

Previsão. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) começa a perder força, entretanto ainda deixa o tempo instável nos próximos dias. Esperam-se maiores períodos de sol e os termômetros devem variar entre mínimas 18ºC e máximas que podem superar os 30ºC. As chuvas permanecem concentradas no período das tardes e devem ocorrer de forma mais isolada, o que diminui o potencial para formação de alagamentos no decorrer da semana.