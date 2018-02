Chuva perde força e regiões de SP deixam estado de atenção

SÃO PAULO - As zonas leste, sudeste e a Marginal do Tietê ficaram em estado de atenção para alagamentos entre 17h15 e 18h28 desta quinta-feira, 8. Durante o período de chuva, a capital registrou três pontos de alagamento intransitáveis e cinco transitáveis. As zonas leste, sudeste e a Marginal do Tietê são as áreas mais atingidas pela chuva. Às 17h, o aeroporto do Campo de Marte registrou rajadas de vento de aproximadamente 37 km/h. Às 16h16, a velocidade dos ventos chegou aos 33km/h no mesmo local.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a precipitação era fraca em praticamente todas as regiões de São Paulo por volta das 19h, com pontos moderados apenas na Zona Leste, entre os bairros de Mooca, Vila Prudente e Itaquera. Na Região Metropolitana, observa-se chuva fraca em praticamente todos os municípios que fazem divisa com as Zonas Norte, Oeste e Sul. Chove forte entre Santa Isabel e Guararema, e moderado em Guarulhos.

Alagamentos. Os pontos de alagamento intransitáveis registrados pelo CGE estavam localizados na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, na Ponte do Tatuapé, zona norte; na Avenida Alcântara Machado, altura da Rua Silva Jardim, zona leste; na Avenida Conde de Frontin, em ambos os sentidos, próximo à Rua Gil de Oliveira, também na zona leste.

Outros pontos estavam alagados, mas o motorista conseguiu trafegar nos seguintes locais: Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, na Ponte do Jaguaré; na Praça Apecatu, perto da Avenida Queiroz Filho; na Avenida Mercúrio, próximo à Rua da Cantareira; na Rua Melo Freire, altura da Rua Vilela; na Avenida Conde de Frontin, sentido Castelo Branco, perto da Avenida Aricanduva.

Previsão. De acordo com os meteorologistas do CGE, na próxima hora o tempo permanece com muita nebulosidade e incidência de chuvas fracas em pontos isolados. Ao longo da noite, a precipitação diminui ainda mais, restando apenas variação de nuvens.