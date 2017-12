Chuva paralisa trem e coloca metade de SP em estado de atenção

SÃO PAULO - Por causa das tempestades que atingem a capital paulista na tarde desta quarta-feira, 25, as zonas oeste, centro, leste, norte e parte da zona sul estão em estado de atenção para alagamentos. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura registrou, às 15h45, quatro pontos de alagamento: um na Praça da Bandeira, no centro, perto da Avenida 23 de Maio, outro na Avenida Nazaré, no Ipiranga, zona sul. Na zona leste, os alagamentos, intransitáveis, são na Rua Ibitirama e na Rua Capitão Pacheco Chaves, ambas na Vila Prudente.

As chuvas provocaram o transbordamento do Ribeirão dos Meninos, na divisa entre São Caetano do Sul e Santo André, no ABC. Por isso, a Linha 10-Turquesa da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM) está paralisada entre as Estações Prefeito Celso Daniel-Santo André e São Caetano do Sul.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Prefeitura recebeu informes de chuva de granizo na Vila Matilde, zona leste, e Vila Maria, zona sul, na Consolação, no centro, e no Ipiranga, zona sul. Ainda de acordo com o CGE, as rajadas de vendo chegaram a 48,2 km/h no Aeroporto de Congonhas.