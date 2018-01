Chuva paralisa CPTM e volta a complicar o trânsito em São Paulo

As pancadas de chuva que atingiram a região metropolitana de São Paulo na tarde desta quinta-feira, 18, paralisaram uma linha da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e voltaram a complicar o trânsito na capital - o índice chegou a 228 quilômetros de congestionamento às 18 horas (o recorde do ano é de 261 km).

Toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos por volta das 16 horas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), imagens de radar mostravam precipitação intensa com potencial para queda de granizo no centro da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas 27 ocorrências de quedas de árvores em São Paulo.

Por volta das 16h30, a queda de um raio atingiu o sistema de energia da CPTM entre as Estações Pinheiros e Hebraica-Rebouças. A manutenção foi acionada e os trens passaram a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre Pinheiros e Santo Amaro, enquanto a equipe realizava o reparo, informou a empresa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por volta das 18h30, usuários que estavam em uma composição que trafegava no sentido Grajaú abriram as portas e passaram a caminhar pela via até a próxima estação que, segundo a CPTM, estava a cerca de 200 metros de distância. Para evitar acidentes, a circulação foi paralisada.

A segurança foi acionada e, às 19h30, tentava tirar os usuários da via para que a operação dos trens fosse retomada. A circulação foi retomada às 20h30. A CPTM afirmou em nota que "os usuários não devem descer à via férrea, colocando em risco a própria vida e agravando a operação ferroviária ao estimular que mais passageiros abram as portas dos trens para descerem a via."

Previsão. Na sexta-feira, o sol deve aparecer entre nuvens e as pancadas de chuva acontecerão de forma isolada entre a tarde e a noite. Segundo o CGE, há potencial para chuvas moderadas e fortes de curta duração. Os termômetros devem oscilar entre 21ºC e 31ºC.

No sábado, a sensação será de tempo abafado e as chuvas devem acontecer entre o meio da tarde e a noite.