Chuva para o trânsito, fecha Congonhas e deixa SP em atenção

A forte chuva que atinge a capital paulista desde às 16h30 desta segunda-feira, 26, deixou a cidade em estado de atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Até às 17h30, a cidade havia registrado quatro pontos de alagamento, todos transitáveis. O trânsito ficou ruim com o temporal e o Aeroporto de Congonhas foi fechado. Apesar da forte chuva desta tarde, a previsão é que a cidade tenha pancadas de chuva mais fortes e intensas na quinta e na sexta-feira. Veja também: Especial: como o trânsito parou SP e números da frota Especial: dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Às 17h45, a Avenida 23 de Maio, na região do Viaduto General Euclides de Figueiredo - nas proximidades do Túnel Ayrton Senna - e a Avenida Ibirapuera, no cruzamento com a Avenida Indianópolis, estão alagadas. Os alagamentos complicam ainda mais o trânsito, segundo a CET. Às 18 horas, a cidade tinha cerca de 100 km de lentidão. O trânsito deve piorar nas próximas horas. A Marginal do Pinheiros tem dois pontos de alagamento, um na altura da Ponte Cidade Jardim e outro na altura da antiga Ponte do Morumbi. O motorista também encontra ponto de alagamento na Praça Jorge Lima, na altura da Av. Francisco Morato e um no início do Viaduto República da Armênia. Praticamente toda a zona sul está em estado de atenção, desde a região de Santo Amaro até a região de Parelheiros, incluindo Cidade Ademar, M'Boi Mirim, Socorro, Jabaquara e Campo Limpo. Também sofrem com as chuvas os bairros de Aricanduva, São Mateus e Tatuapé, na zona Leste. Por fim, na região central, a Sé e a Vila Mariana. Um acidente entre pelo menos três veículos provocou a interdição da pista expressa da Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, por volta das 15h30 desta segunda-feira, 26. A colisão ocorreu a cerca de 250 metros após a Ponte do Limão, no sentido da Rodovia Castelo Branco. Três pessoas estariam presas nas ferragens. Acionado às 15h39, o Corpo de Bombeiros enviou três equipes. Por conta do acidente, duas das quatro faixas da marginal foram bloqueadas. Texto ampliado às 17h55 para acréscimo de informações.