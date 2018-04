Chuva para e CGE suspende estado de atenção em SP

Durante a tarde, novas áreas de instabilidade vindas do interior podem trazer de volta as chuvas, na forma de pancadas isoladas. Ainda segundo o CGE, no fim de semana, o sol volta a predominar e favorece a elevação das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 21ºC e as máximas devem superar os 30ºC. As chuvas continuam ocorrendo na forma de pancadas isoladas, associadas com o calor das tardes.

A Defesa Civil decretou estado de atenção para enchentes em Perus, Pirituba, Jaraguá, Butantã, Campo Limpo, Lapa, Casa Verde, Freguesia do Ó, Jaçanã, Tremembé, Vila Maria, Santana e Tucuruvi. A medida é preventiva e tem como base a previsão meteorológica do CGE.

Durante a chuva desta manhã, a capital registrou um ponto de alagamento na Avenida 9 de Julho com a Rua Engenheiro Monlevade, sentido bairro, de acordo com o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Com o fim da chuva, no entanto, á água baixou e o trânsito flui normalmente na via.