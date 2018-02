Chuva no final da tarde terá potencial para alagamentos

SÃO PAULO - Áreas de instabilidade associadas a aproximação de uma frente fria avançam na tarde desta terça-feira, 25, em direção à cidade de São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência da Capital (CGE), nas próximas horas são esperadas pancadas de chuva com intensidade forte, rajadas de vento e descargas elétricas, com potencial para formação de alagamentos.

Por volta das 16h os radares registravam chuvas de intensidade moderada a forte entre as regiões de Sorocaba e Campinas, no interior do estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quarta-feira, 26, a chegada do sistema frontal deixa o tempo instável com chuva e rajadas de vento a qualquer hora do dia. Os maiores volumes de precipitação devem se concentrar entre a madrugada e o período da manhã. Os termômetros oscilam entre a mínima de 19ºC e a máxima de 27ºC.

Na quinta-feira, o sol aparece e a temperatura sobe. Durante a tarde podem ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas da capital e de outros municípios da Grande SP.