Chuva na capital causa seis pontos de alagamento

A forte chuva que atinge a capital paulista na tarde desta segunda-feira, 23, provocou pelo menos seis pontos de alagamento na cidade. Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), por volta das 16h30, a região mais crítica era o Centro, com quatro pontos de alagamento, embora transitáveis. As vias afetadas eram a Rua Maria Paula, Praça Quatorze Bis e o retorno na Avenida Nove de Julho (em ambos os sentidos). No bairro do Ipiranga, havia alagamento na Avenida Dr. Ricardo Jafet, no sentido Santos, próximo à avenida Nazaré. Apesar do problema, o local também era transitável. Na região da Vila Madalena, o alagamento ocorria da Rua Abegoaria, próximo à Rua João Moura. O temporal se espalhou e levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura a decretar estado de atenção para toda a cidade, devido ao risco de mais alagamentos. De acordo com o CGE, as zonas leste, sudeste e sul entraram em atenção às 15h05. O temporal foi provocado por áreas de instabilidade causadas pelo calor. Na Grande São Paulo, a chuva atingiu também os municípios de Santo André, São Caetano e Mauá. Segundo o CGE, houve queda de árvores nessas três cidades, e São Caetano era considerada a mais afetada pela chuva. Não havia, entretanto, detalhes sobre os danos ou vítimas. Nas próximas horas, novas áreas de chuva devem atingir outras regiões da cidade e da Região Metropolitana.