Chuva mata 3 e deixa 9 feridos na zona norte

Três pessoas morreram, entre elas um bebê de 5 meses, e pelo menos nove ficaram feridas em razão de deslizamentos de terra nos morros do Borel e do Andaraí, na zona norte do Rio, ontem. As chuvas fortes que começaram no fim da tarde provocaram caos na cidade. Ruas das zonas norte, sul e oeste ficaram alagadas, rios transbordaram, houve alagamento em estações de trem e superlotação do metrô, além de falta de luz em vários bairros. A chuva provocou também um nó no trânsito. Trajetos que normalmente duram 30 minutos demoravam mais de 3 horas. A previsão para hoje é de mais chuva na cidade.