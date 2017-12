Chuva já supera em mais de 50% a média para junho em São Paulo

SÃO PAULO - Apenas na primeira semana de junho, a chuva na capital paulista já superou em 51,1% a média prevista para o mês, conforme dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. O acumulado chegou a 77,1 milímetros do dia 1º até as 7 horas da manhã desta quarta-feira, 7. A média histórica para junho é de 51 milímetros.

Somente na madrugada desta quarta, foram registrados 12,9 milímetros de chuva acumulada. As pancadas de forte intensidade foram acompanhadas de trovões e rajadas de ventos de até 53,7 km/h, segundo o CGE.

Apesar da trégua de tempo seco durante a manhã, a meteorologia alerta que uma nova área de instabilidade se aproxima de São Paulo nas próximas horas, vinda da região de Sorocaba, no interior. A chuva deve ser mais leve e com rápido deslocamento para os municípios a leste da capital.

Previsão para o fim de semana

O CGE estima que a temperatura possa chegar a 25º C durante a tarde desta quarta e, na quinta-feira, 8, não há previsão de chuvas significativas. Ainda deve esquentar na tarde de quinta-feira, mas a previsão é de que as temperaturas despenquem a partir de sexta-feira, 9, em São Paulo e na região metropolitana, com a chegada de uma massa de ar frio e seco. Os termômetros devem ficar em torno de 13º C na sexta e em 8º C no sábado, 10, de acordo com o órgão de monitoramento da Prefeitura.

Estragos

Houve acúmulo de água em vários pontos da cidade nas últimas 24 horas, mas ao amanhecer já não havia mais interdições no trânsito. O estado de atenção para alagamentos foi encerrado por volta das 6 horas desta quarta.

A ocorrência mais grave causada pela chuva foi registrada na zona norte, no bairro de Pirituba, onde a queda de um muro provocou ferimentos graves em duas pessoas na tarde da terça. Na mesma região, a queda de uma árvore sobre uma casa deixou duas pessoas levemente feridas no início do dia. Já na região central de São Paulo, as chuvas dos últimos dias agravaram o desabamento de uma barreira na Rua Almirante Marques de Leão, na Bela Vista.