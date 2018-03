Chuva já alaga pontos de SP; Marginais e regiões estão em atenção

O CGE colocou a Zona Oeste, Sul e Marginal Pinheiros em estado de atenção às 18h25. Zona Norte, Centro e Marginal do Tietê foram incluídas no alerta às 18h45. Às 19h30, a Subprefeitura de M’Boi Mirim entrou em alerta após o transbordamento do Córrego Morro do S.

Segundo o CGE, a chuva se desloca sobre as Zonas Sul, Oeste e Norte. Os bairros mais afetados são Perus, Pirituba, Jaraguá, Freguesia do Ó, Lapa, Butantã, Pinheiros, Vila Mariana, Santo Amaro, Campo Limpo, M’Boi Mirim e Parelheiros.

De acordo com o órgão, na região do Centro e nos bairros de Jaçanã, Tremembé, Santana, Casa Verde e demais pontos da Zona Sul, há chuvas moderadas. Na Zona Leste, chove fraco. O aeroporto de Congonhas está fechado para pouso e decolagens, desde as 18h59 de hoje, 5, em razão da chuva que cai na Capital

Os meteorologistas do CGE preveem que as chuvas continuam nas próximas horas. Devem ganhar intensidade em outros pontos, devido a novas áreas de instabilidade que já atingem municípios próximos à Grande São Paulo e se deslocam em direção à Capital.

Notícia atualizada às 19h55.