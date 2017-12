Chuva isola bairros e causa deslizamentos em São José dos Campos

SOROCABA - Um temporal causou deslizamentos sobre casas e interditou uma rodovia na madrugada desta terça-feira, 8, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Em duas horas, choveu 69 milímetros, segundo a Defesa Civil Estadual. Na Vila Paiva, uma casa desmoronou e os cinco moradores ficaram desabrigados. Na Vila Freitas, onze pessoas ficaram ilhadas e foram resgatadas em botes pelo Corpo de Bombeiros. Pelo menos seis casas estão interditadas.

O transbordamento do Rio Buquirinha causou queda de barreiras e interditou a SP-50, rodovia que liga São José a Monteiro Lobato. Máquinas do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) trabalharam na desobstrução da pista, mas o tráfego ainda estava restrito no fim da tarde. Moradores ficaram ilhados nos bairros Turvo, Bengalar e Chácara Boa Vista, mas à tarde os acessos foram liberados. No Mirante do Buquirinha, um poste caiu sobre um veículo, mas os três ocupantes não se feriram.

Nesta terça-feira, equipes da Defesa Civil Estadual vistoriaram 16 áreas de risco na cidade. Na noite de sábado, 5, quatro pessoas, entre elas uma criança de seis anos, morreram soterradas pela queda de um barranco sobre a casa em que dormiam. O imóvel estava em área de risco.