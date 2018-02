Chuva inunda cidades do Vale do Ribeira, em São Paulo

SÃO PAULO - Uma forte chuva atingiu a região do Vale do Ribeira nesta segunda-feira, por volta das 5h, causando o transbordamento dos rios Ribeira, Turvo e Pardo. Segundo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 65 casas foram atingidas e 200 pessoas estão abrigadas no Ginásio Municipal.

O nível do Rio Ribeira está 11 metros acima do leito. Estradas rurais também desapareceram sob as águas. A ponte que liga Ribeira a Adrianópolis, no Paraná, foi interditada e a cidade está isolada.

Jacupiranga e Eldorado também foram castigadas pela chuva. Em Eldorado, moradores da área rural e animais estão isolados. Em Jacupiranga, equipes da Defesa Civil passaram a noite vasculhando a área de barco para resgatar pessoas isoladas.

Paraná. Aproximadamente 125 mil moradores de 23 municípios paranaenses foram afetados pelas fortes chuvas que atingem o Paraná desde sexta-feira.

De acordo com o Instituto de Metrologia do Paraná (Simepar), até as 15h de segunda-feira, já tinha chovido mais que a média prevista para todo o mês de agosto. A previsão é que a chuva forte continue ao longo do dia.