Chuva interrompe tráfego na Rio-Santos e isola bairros no litoral

SÃO SEBASTIÃO - As chuvas que atingem o litoral norte de São Paulo desde o início do carnaval interditaram um trecho da Rodovia Rio-Santos, em São Sebastião, nos dois sentidos, às 21h30 desta segunda-feira, 16. Nenhum veículo conseguia trafegar no local, no bairro Portal da Olaria. O trecho entre o centro e o local alagado, de três quilômetros, também tinha diversos pontos de alagamento, impedindo a passagem de veículos. Ao longo da rodovia havia diversas quedas de barreiras.

Nos bairros da região sul de São Sebastião, diversas ruas ficaram alagadas em Boiçucanga, Juqueí, Maresias, Paúba, Barra do Una e Barra do Sahy e algumas famílias começaram a deixar suas casas, já que a água subia rapidamente, segundo eles. Na Praia de Paúba, dezenas de famílias ficaram isoladas, pois a Rua Belo Horizonte estava totalmente tomada pelas águas. Em Barra do Una, moradores afirmavam que a Av. Magno Passos Bittencourt, principal do bairro, se transformou em um "rio".

Às 22h desta segunda-feira a prefeitura decidiu manter os desfiles das escolas de samba, que foram suspensos no domingo por conta da chuva. De acordo com a assessoria, a festa acontecerá com ou sem precipitação.

Caraguatatuba também registrava diversas ruas alagadas, algumas delas em sua totalidade e parte do trecho Caraguatatuba/São Sebastião da Rio-Santos também ficou alagado. A chuva também castigou o arquipélago de Ilhabela, deixando muitas ruas alagadas. Havia previsão de chuva para toda a madrugada.